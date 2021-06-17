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48-летний Оскар де ла Хойя проведёт поединок впервые с 2008 года

48-летний Оскар де ла Хойя проведёт поединок впервые с 2008 года
Виталий Весёлый
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Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя встретится с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в специальном боксёрском поединке, который состоится в рамках Triller Fight Club 18 сентября во время уик-энда, посвящённого Дню независимости Мексики. Об этом информирует MMA Fighting со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что оба бойца уже дали согласие на бой.

Место проведения поединка ещё не определено. Для 48-летнего Оскара это будет первое появление на ринге с 2008 года, когда он уступил филиппинцу Мэнни Пакьяо.

Фотографию можно посмотреть на странице mmafightingdotcom в «Инстаграме».

Ранее Майкл Хантер, бывший соперник российского супертяжёловеса Александра Поветкина, поделился мнением о предстоящем поединке с участием экс абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.

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