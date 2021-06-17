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Холлоуэй снялся с поединка с Родригесом

Холлоуэй снялся с поединка с Родригесом
Виталий Весёлый
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй снялся с боя с мексиканцем Яиром Родригесом из-за травмы. Об этом сообщает MMAJunkie. Поединок был запланирован на турнир UFC Fight Night, который пройдёт 17 июля в Лас-Вегасе (Невада, США).

В январе 29-летний Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Fight Island 7. Гавайский боец имеет в ММА рекорд 22-6.

На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и два поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний поединок состоялся в октябре 2019 года (победа над Джереми Стивенсом единогласным решением судей).

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, 48-летний Оскар де ла Хойя, проведёт поединок впервые с 2008 года.

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