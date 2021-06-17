Поединок Шлеменко и Карвальо перенесён из-за коронавирусных ограничений

Бой между бывшим чемпионом Bellator, ветераном смешанных единоборств Александром Шлеменко и другим экс-чемпионом Bellator бразильцем Рафаэлем Карвальо перенесён. Об этом сообщает ТАСС.



«Бой не состоится в июле. Возможно, он пройдёт позже. Организаторы приняли решение сделать менее масштабный турнир. Это связано с коронавирусными ограничениями», — сказали в команде Карвальо.



Напомним, Александр Шлеменко в последний раз появлялся в клетке 7 мая. На турнире во Владивостоке Александр единогласным решением судей одолел бразильца Марсио Сантоса. Ряд болельщиков и экспертов считали, что Шлеменко на деле проиграл.



Что касается Карвальо, он последний раз бился на турнире Bellator 258, где раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину. Это было третье поражение Рафаэля кряду. В последних семи встречах он проиграл шесть раз.

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