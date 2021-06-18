Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возвращении в спорт

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, вернётся ли он в спорт, если Ислам Махачев, входящий в его команду, получит титульный бой и потерпит поражение в нём.

«Я вроде бы сказал… Мой последний бой смотрели? Я там вроде сказал, из первых же уст было? У Ислама Махачева свой путь, у меня свой путь.

Если Ислам потерпит какую-то неудачу, я думаю, он сам будет в силах ответить. А мы будем рядом помогать, чтобы этих неудач у него не было. У меня никакого желания возвращаться нет. И не думаю, что оно когда-то будет», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

