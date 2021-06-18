Шон О'Мэлли вызвал Петра Яна на бой в России. Тот отреагировал

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, бросил вызов бывшему чемпиону дивизиона Петру Яну.

«Я хочу победить Петра в России. Это моя мечта», — написал О'Мэлли в своём «твиттере».

«Я отправлю тебя спать, чтобы ты и дальше мечтал, кудрявый. Войди в топ-3 рейтинга, прежде чем упоминать моё имя, пудель. Сейчас у меня осталось неоконченное дело с Фейкмастером (Ян имеет в виду обладателя пояса Алджэмейна Стерлинга, известного под прозвищем Фанкмастер. — Прим. «Чемпионата»)», — ответил Ян в своём «твиттере».

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.