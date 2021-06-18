Завуров техническим нокаутом победил Тирлони на турнире Eagle FC 37
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Президент лиги Eagle FC, российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров одержал победу над бразильцем Рикардо Тирлони на 37-м номерном турнире промоушена. Поединок был завершён уже в первом раунде, когда российский боец забил оппонента в партере.
Для Шамиля Завурова эта победа стала сороковой в карьере в смешанных единоборствах. Всего на счету Завурова 47 поединков, из которых в шести он проиграл и один бой завершился вничью.
Секундантом Завурова на этом турнире выступал бывший чемпион UFC в лёгком весе и владелец лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов.
В соглавном поединке турнира, который прошёл в полулёгком весе, представитель Казахстана Жасулан Акимжанов нокаутом в первом раунде победил россиянина Романа Авдала.
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