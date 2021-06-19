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Чавес-младший провалил взвешивание и выплатит Силве $ 100 тыс.

Чавес-младший провалил взвешивание и выплатит Силве $ 100 тыс.
Виталий Весёлый
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Вчера, 18 июня, в Гвадалахаре (Мексика) состоялась официальная процедура взвешивания боксёрского шоу (которое пройдёт сегодня, 19 июня), в главном событии которого встретятся бывший чемпион UFC легендарный Андерсон Силва и бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес-младший. Как сообщает MMA Fighting, вес Чавеса-младшего превысил допустимый по контракту на два фунта (184 – примерно 83,6 кг).

Исходя их обязательств, данных перед поединком, Чавес будет вынужден выплатить своему оппоненту штраф в размере $ 100 тысяч за превышение веса.

Андерсон Силва был фактически отчислен из UFC после поражения в ноябре 2020 года от Юрайи Холла. После того поединка президент лиги Дана Уайт заявил, что больше не даст возможности Силве выходить в клетку в солидном возрасте, а также выразил надежду, что так поступят и в других промоушенах. Но Силва всё же не намерен завершать карьеру спортсмена.

Карьера Чавеса в последние годы также находится в глубоком кризисе, в пяти предыдущих поединках он победил лишь дважды. Отметим, что боец и раньше испытывал проблемы с весогонкой.

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