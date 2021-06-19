Хабиб предложил троюродному брату провести бой с Даной Уайтом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в шутку предложил троюродному брату, ветерану российских смешанных единоборств, президенту Eagle FC Шамилю Завурову, провести бой с президентом UFC Даной Уайтом.



«Когда-нибудь видели, чтобы президент лиги сам выходил и сам проверял, как там лига вообще находится? Это вот такой вызов Дане Уайту. Пускай Дана Уайт берёт пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный бой с Даной — на совместном турнире EFC/UFC? В абсолютке можно организовать восьмёрочку. Bellator там», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-экспресс».



Сам Завуров сообщил, что хочет провести серьёзный бой.



На что Хабиб добавил:



«Короче, ты со стариками не хочешь. Хотя они твои ровесники, Шома. Все, ас-саляму алейкум!»

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