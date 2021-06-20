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Стерлинг — Яну: ты дерьмовый человек

Стерлинг — Яну: ты дерьмовый человек
Александр Кожевников
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поддел российского бойца Петра Яна в социальных сетях, вклинившись в перепалку Петра с американцем Шоном О'Мэлли.

«Желаю тебе сосредоточиться на изучении правил нашего спорта, прежде чем упоминать хоть какого-то оппонента. Мой послужной список говорит за себя, а ты за карьеру побил только Жозе Алду, который шёл на серии поражений. Когда же пришла пора драться с парнями из топ-5, ты решил читерить. Ян, ты дерьмовый человек», — написал Алджэмейн Стерлинг в своём «твиттере».

Ранее американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, бросил вызов бывшему чемпиону дивизиона Петру Яну.

Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.

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