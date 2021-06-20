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Гленн на 37-й секунде нокаутировал Силву на турнире UFC

Гленн на 37-й секунде нокаутировал Силву на турнире UFC
Максим Лесовой
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В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках предварительного карда бразилец Жоаким Силва встретился с американцем Риком Гленном.

Бой завершился победой Гленна нокаутом на 37-й секунде.

Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге. Корейский зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений. Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда.

Отметим, что в со-главном бою сойдутся россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

Алексей Олейник последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. Тогда российский спортсмен досрочно проиграл Крису Дакасу. То было второе поражение Алексея кряду. Что касается Сергея Спивака, то 26-летний боец последний раз также бился в феврале нынешнего года. Тогда он нокаутировал Джареда Вандера. Всего на счету Сергея в UFC пять поединков, в трёх из них он победил.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 25), Лас-Вегас, США
Жоаким Силва - Рик Гленн (W)
19 июня 2021, суббота. 23:30 МСК
Жоаким Силва
Окончено
KO
Рик Гленн
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