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Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC

Олейник проиграл Спиваку на турнире UFC
Максим Лесовой
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В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В со-главном бою сошлись россиянин Алексей Олейник и молдавско-украинский боец Сергей Спивак.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Спивака раздельным решением судей.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 25), Лас-Вегас, США
Алексей Олейник - Сергей Спивак (W)
20 июня 2021, воскресенье. 03:50 МСК
Сергей Спивак
Окончено
UD
Алексей Олейник

Возглавит турнир бой Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби с американцем Дэном Иге.

Корейский зомби проиграл последний бой Брайану Ортеге единогласным решением судей в октябре 2020 года. Послужной список бойца из Кореи насчитывает 16 побед и шесть поражений. Дэн Иге имеет в активе 15 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся в марте 2021 года, он нокаутировал Гэвина Такера на 22-й секунде первого раунда.

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