Иноуэ защитил титул IBF, одержав досрочную победу над Дасмаринасом в третьем раунде

Сегодня, 20 июня, в Лас-Вегасе состоялся бой, в ходе которого встречались чемпион WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и филиппинский боксёр Майкл Дасмаринас. Спортивное мероприятие проходило в рамках вечера бокса промоутерской компании Top Rank.

Иноуэ праздновал досрочную победу в третьем раунде, защитив, таким образом, титул IBF.



Напомним, в ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном бою Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби подрался с американцем Дэном Иге.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой корейца единогласным решением судей. Для Чхан Сона эта победа стала 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Иге, в свою очередь, потерпел четвертое поражение при 15 победах.