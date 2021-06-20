Иноуэ защитил титул IBF, одержав досрочную победу над Дасмаринасом в третьем раунде

Сегодня, 20 июня, в Лас-Вегасе состоялся бой, в ходе которого встречались чемпион WBA и IBF в легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и филиппинский боксёр Майкл Дасмаринас. Спортивное мероприятие проходило в рамках вечера бокса промоутерской компании Top Rank.
Иноуэ праздновал досрочную победу в третьем раунде, защитив, таким образом, титул IBF.
Напомним, в ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном бою Чон Чхан Сона по прозвищу Корейский зомби подрался с американцем Дэном Иге.
Бой продлился все пять раундов и завершился победой корейца единогласным решением судей. Для Чхан Сона эта победа стала 17-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. Иге, в свою очередь, потерпел четвертое поражение при 15 победах.
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