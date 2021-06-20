Поединок Веры и Гранта признан лучшим боем вечера на турнире UFC
Поделиться
В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках основного карда эквадорец Марлон Вера встречался с англичанином Дэйви Грантом. Поединок, продлившийся все три раунда и завершившийся победой эквадорца единогласным решением судей, признан лучшим боем вечера, сообщает официальный сайт UFC. Бойцы получат специальный денежный бонус в размере $ 50 000.
Аналогичные награды получат также американец Мэтт Браун и кореец Сен Ву Чой за лучшее выступление вечера. Браун одолел бразильского бойца Диего Лиму. Их поединок состоялся в рамках основного карда, и завершился победой Мэтта нокаутом во втором раунде. Чой победил Джулиана Эрозу нокаутом в первом раунде.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
13:53
-
13:17
-
11:36
-
11:20
-
10:29
-
09:57
-
09:23
-
04:56
-
04:47
-
04:28
-
04:16
-
04:10
-
03:38
-
02:30
-
01:13
-
00:35
- 19 июня 2021
-
23:51
-
22:50
-
21:48
-
20:20
-
18:58
-
17:54
-
16:25
-
14:18
-
13:30
-
11:19
-
10:31
-
09:55
-
02:18
- 18 июня 2021
-
23:33
-
22:36
-
21:01
-
20:44
-
19:10
-
18:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам