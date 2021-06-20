Поединок Веры и Гранта признан лучшим боем вечера на турнире UFC

В ночь с 19 на 20 июня мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В рамках основного карда эквадорец Марлон Вера встречался с англичанином Дэйви Грантом. Поединок, продлившийся все три раунда и завершившийся победой эквадорца единогласным решением судей, признан лучшим боем вечера, сообщает официальный сайт UFC. Бойцы получат специальный денежный бонус в размере $ 50 000.

Аналогичные награды получат также американец Мэтт Браун и кореец Сен Ву Чой за лучшее выступление вечера. Браун одолел бразильского бойца Диего Лиму. Их поединок состоялся в рамках основного карда, и завершился победой Мэтта нокаутом во втором раунде. Чой победил Джулиана Эрозу нокаутом в первом раунде.