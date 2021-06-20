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Мурадов: Хабиб может купить футбольную команду и сыграть пару матчей

Мурадов: Хабиб может купить футбольную команду и сыграть пару матчей
Виталий Весёлый
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Боец UFC из Узбекистана Махмуд Мурадов поделился мнением об увлечении бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова футболом.

«Думаю, Хабиб может купить команду. Возможно, выйдет на поле, проведёт пару матчей. Но это будет в рамках пиар-кампании, не более того. Ведь такая новость быстро разнесётся по Америке, по всему СНГ, а в России он вообще считается одним из самых популярных людей. Следят за каждым шагом, каждым высказыванием, даже я смотрю его интервью и чему-то учусь. Но при такой популярности всегда есть риск, что твои заявления переврут», — приводит слова Мурадова «RT на русском».

В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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