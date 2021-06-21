Рамазан Исмаилов: если Александр Емельяненко не остановится, это может привести к смерти

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер Магомеда Исмаилова, высказался об Александре Емельяненко.
«Если Емельяненко не остановится, это может привести к смерти. Может инвалидом стать. Даже как мы видели в последний раз — такое состояние может быть у человека. Просто может забыть о спорте. Можно только с Джиганом боксировать в дальнейшем, с такими спортсменами. Какие-то имена, которые к спорту мало имеют отношения. С ними можно, а так с профессиональным бойцом среднего уровня он не потянет в таком состоянии.
Поможет ли ему примирение с Фёдором? Не знаю. Для него последним спасением станет, если он сам поймёт, что это плохо. Если он верующий, нужно обратиться к Богу и попросить, чтобы всевышний помог ему бросить этот недуг.
Нужно самому захотеть этого, закодироваться. Какие-то выходы искать, работать. Если в Чечне не смогли этого сделать, только на какой-то период помогли то мне кажется, его уже не остановят. Только он сам должен прийти к этому. Я не знаю, у каждого свой недуг. Алкоголизм хуже наркотиков», — сказал Рамазан Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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