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«Героям слава!» Виталий Кличко записал видео в поддержку сборной Украины по футболу

«Героям слава!» Виталий Кличко записал видео в поддержку сборной Украины по футболу
Антон Мозговой
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик в поддержку сборной Украины по футболу, которая в эти минуты проводит матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Австрии.

«Героям слава! Болеем сегодня за нашу сборную в матче с Австрией. Сила, воля, сжимаем кулаки за наших футболистов», — сказал Кличко в видеоролике, который опубликовал у себя в «Фэйсбуке».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сборная Украины после двух туров набрала три очка. В случае победы или ничьей украинцы выйдут в плей-офф. Аналогичная ситуация и у команды Австрии.

Прямо сейчас идёт второй тайм матча Украина — Австрия. Австрийцы ведут в счёте 1:0.

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