«Героям слава!» Виталий Кличко записал видео в поддержку сборной Украины по футболу
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко записал видеоролик в поддержку сборной Украины по футболу, которая в эти минуты проводит матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Австрии.
«Героям слава! Болеем сегодня за нашу сборную в матче с Австрией. Сила, воля, сжимаем кулаки за наших футболистов», — сказал Кличко в видеоролике, который опубликовал у себя в «Фэйсбуке».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Сборная Украины после двух туров набрала три очка. В случае победы или ничьей украинцы выйдут в плей-офф. Аналогичная ситуация и у команды Австрии.
Прямо сейчас идёт второй тайм матча Украина — Австрия. Австрийцы ведут в счёте 1:0.
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