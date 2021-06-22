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Советник Мейвезера прокомментировал слова де ла Хойи о реванше с Флойдом

Советник Мейвезера прокомментировал слова де ла Хойи о реванше с Флойдом
Александр Насонов
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Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби, советник бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, прокомментировал слова экс-чемпиона мира в шести весах Оскара де ла Хойи. Ранее де ла Хойя заявил, что собирается вызвать Мейвезера на матч-реванш.

«Позвольте мне покончить с этой чушью, пока пресса не начала её распространять. Такого боя не будет ни при каких обстоятельствах. Он чертовски хорошо знает, что Флойд никогда бы не позволил ему заработать на нём ни цента.

А вот если у него есть боец, который хочет сразиться с одним из наших, — другое дело!» — написал Эллерби в своём «твиттере».

В мае 2007 года Мейвезер победил де ла Хойю раздельным решением судей.

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