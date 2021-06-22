Александр Беспутин: считаю, что Усик победит в поединке с Джошуа

Российский боксёр Александр Беспутин поделился ожиданиями от боя экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика и чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«За Сашку я искренне рад, он заслужил. Усик — мощный человек. Я слышу разные мнения, но буду болеть за Саню и считаю, что он победит.

Саня — очень быстрый и волевой боксёр, у которого полный порядок с головой. Дай бог, он закатит хороший бой и выиграет. Но не признавать Джошуа тоже нельзя. Это топ-тяжеловес современности.

Он один из тех, кто вернул тяжёлый вес на уровень былых времён, ведь раньше его начали подзабывать. А сейчас эта категория интересна — есть Джошуа, Тайсон Фьюри. А для Усика поединок с Энтони — вызов. У меня как у друга язык не повернётся сказать как-то по-другому. Но и Джошуа — хороший боксёр с антропометрией тяжеловеса», — цитирует Беспутина «РИА Новости».