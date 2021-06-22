Лиана Джоджуа дала прогноз на бой Волков — Ган в UFC
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Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC в женском наилегчайшем весе, рассказала об ожиданиях от поединка тяжеловесов Александра Волкова и Сириля Гана. Бой Волков — Ган состоится на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в ночь с 26 на 27 июня мск.
По словам Джоджуа, у российского спортсмена больше шансов на победу.
«Думаю, нас ждёт очень крутое противостояние двух весьма габаритных бойцов. Волков, конечно же, больше является сторонником ударной техники, в то время как Ган, как мы видели, в принципе, неплох в борьбе.
Я считаю, что у Гана меньше опыта. Хотя он и идёт на серии побед, я думаю, что всё-таки у Волкова больше шансов в этом бое из-за его большого опыта», — рассказала Джоджуа в интервью YouTube-каналу Legalbet.
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