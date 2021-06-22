Нурмагомедов опубликовал пост о сборной России после разгрома от Дании и вылета с Евро

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» пост, посвящённый сборной России по футболу, после того как национальная команда проиграла Дании со счётом 1:4 и заняла четвёртое, последнее место в группе B на Евро-2020. Нурмагомедов напомнил, что 13 лет назад сборная России вышла в полуфинал Евро-2008, обыграв Нидерланды со счётом 3:1.

«Ровно 13 лет назад, 21 июня, сборная России вышла в полуфинал Евро-2008», — написал Хабиб.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

По итогам группового этапа Евро-2020 первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны — третье, а россияне — четвёртое, последнее место.