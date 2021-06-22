«Пришлось спасаться, чтобы не убили». Молдавский рассказал о драке против 60 человек

Претендент на пояс Bellator в тяжёлом весе Валентин Молдавский ответил на вопрос о последней драке, в которой он участвовал. По словам 29-летнего спортсмена, это произошло в Луганске, когда ему было 20 лет.
«В 20 лет, и то мне пришлось спасаться, чтобы меня не убили. В Луганске пошли курсантами в одно заведение. На нас напали, пришлось отбиваться. Нас было человека три-четыре, а их — человек 60. Приехала милиция, и все разбежались.
В подростковом возрасте это весело. Сейчас, когда я смотрю, что мужики по 35 лет дерутся, это странно. Конфликт происходит, когда один отвечает другому, а если ты не вступаешь в диалог, ничего не будет. Просто в подростковом возрасте так никто не делает», — приводит слова Молдавского «Матч ТВ».
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