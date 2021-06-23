Владимир Кличко показал место, в котором обрёл «абсолютный покой»
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав место, где у него есть возможность побыть наедине с собой.
«Лучшая перезагрузка для меня — это снова чётко найти свой фокус, где у меня есть место и покой для мыслей и возможности побыть наедине с собой. Пустыня предлагает абсолютный покой», — подписал Кличко фото.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Владимира Кличко в «Инстаграме».
На счету Владимира Кличко 69 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 64 победы (в том числе 53 нокаутом) и потерпел пять поражений. В последнем поединке в апреле 2017 года он проиграл британскому боксёру Энтони Джошуа.
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