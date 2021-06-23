Ломаченко объяснил, зачем согласился на бой с Накатани

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко рассказал, почему согласился провести поединок с представителем Японии Масаёси Накатани. Бой Ломаченко — Накатани состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 26 на 27 июня мск.

«Согласиться на этот поединок меня побудило то, что я лишился всех своих титулов. Теперь надо начинать с нуля, и я хотел встретиться с топовым претендентом. Я не хотел драться с удобным соперником. Этот парень дал очень тяжёлый бой Теофимо Лопесу, и я хорошо подготовился к этому вызову.

Он сильный, очень высокий и длиннорукий. У него есть опыт на топовом уровне, он доказал это в конкурентном бою с Лопесом, а также тем, как победил Вердехо. Это идеальный вызов для меня. Я всегда был настроен на то, чтобы сражаться с соперниками самого высокого уровня», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.