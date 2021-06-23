Лобов рассказал, почему согласился подраться с Беринчиком на голых кулаках

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, объяснил, почему согласился провести поединок на голых кулаках с серебряным призёром Олимпийских игр украинцем Денисом Беринчиком. Бой состоится в Киеве 24 июля.

«Я всегда ищу серьёзные вызовы. Мне поступает много предложений, и если я не считаю это достаточно серьёзным вызовом, то говорю, что мне это не интересно.

Я всегда выбираю самые сложные варианты. Мне предложили бой с Беринчиком, я посмотрел, чего он достиг, как он дерётся, и сказал, что это настоящий вызов для меня. Он один из тех бойцов, с кем я хочу подраться», — приводит слова Лобова BJPenn.

Беринчик бросил вызов Лобову 21 марта, сразу после победы над чилийцем Хосе Санчесом в титульном бою WBO International в лёгком весе.

Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В последнее время он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.