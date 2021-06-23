Валентин Молдавский: перед боем с Джонсоном не гоняю вес, поэтому нет сильного стресса

Российский боец ММА Валентин Молдавский рассказал о подготовке к поединку с американцем Тимоти Джонсоном, который пройдёт на турнире Bellator 261. Бойцы оспорят титул временного чемпиона лиги в полутяжёлом весе.

«Я не гоняю вес, поэтому у меня нет такого сильного стресса. Сейчас гуляем по торговому центру – просили кое-что купить домой. Каждый день фото или автограф-сессии. В среду день интервью. Когда всё закончится, будет посвободнее. Одна тренировка в день – максимум час. Пробежался, раскидался.

В казино, где будет проходить бой, очень много постеров с нашим турниром. По разным каналам активно показывают интервью. В Америке Bellator — знаменитый промоушен, который не уступает UFC. На мировом рынке, наверное, да: в России все говорят про UFC и больше ничего не знают.

Похож ли Джонсон на кого-то из бойцов, с кем дрался ранее? Наверное, на Роя Нельсона, только повыше и помоложе. Кондиции у него получше, чем у Роя. Люди с большим весом и хорошим ударом всегда опасны», — цитирует Молдавского «РБ Спорт».