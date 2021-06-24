Волков: плачу в России большие налоги, а мне пишут, почему я в США выхожу с флагом России

Тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о критике в свой адрес со стороны пользователей социальных сетей.

«В основном я читаю и смотрю свои соцсети – инстаграм. Те люди, которые подписаны на меня, больше поддерживают. Если зайти на другие паблики, то там можно встретить больше негатива. Всю свою карьеру я сталкиваюсь с негативом. Намного приятнее, конечно, драться, когда тебя поддерживает много людей, когда тебе пишут слова поддержки. Негатив сильно не влияет, от него ничего не зависит. Многое зависит только от того, сколько ты времени проводишь в зале и тренируешься. Спасибо тем, кто поддерживает. Это поднимает настроение, и я понимаю, что мой труд приносит кому-то удовольствие. Негативные эмоции тоже полезны, они раззадоривают спортсменов и это лучше, чем безразличие к спорту.

Кстати, интересный момент с флагом. Я выложил фото с ним на День России. Пост был больше направлен на людей, настроенных патриотически, но получил совершенно обратную реакцию. Но параметры у комментаторов не совсем логичные. Выступая в той же Америке, я плачу налоги в России, привожу заработанные деньги в Россию и трачу их в России. Я плачу такие налоги в России, что многие люди за год не зарабатывают. Удивительно, что при этом мне пишут, почему я, выступая в Америке, показываю флаг России. Потому что я своими выступлениями и победами поднимаю статус России», – цитирует Волкова Sport24.