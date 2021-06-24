Леннокс Льюис — о бое с Виталием Кличко: мне больше нечего было доказывать

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис поделился воспоминаниями о своём последнем поединке, в котором он одержал победу над Виталием Кличко.
«Бою Кличко — Льюис 18 лет. У меня была долгая карьеры с большим запасом боксёрских скиллов в моём распоряжении. Вы зовёте это соревнованиями, а я учился на ринге мастерству. Это был мой последний бой, мне было нечего доказывать.
В свой худший день, в бою на коротком уведомлении, будучи стареющим чемпионом, я оставил молодому претенденту под номером один более 60 швов. Никто из его будущих соперников даже близко не подобрался к такому. Мне больше нечего было доказывать себе в боксе. Уважение всем бойцам, которые делили со мной ринг", — написал Леннокс Льюис в своём «инстаграме».
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