Кард турнира ММА Серия-35: Время новых героев

Завтра, 26 июня, пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-35. В его карде состоится 11 поединков. В главных схватках шоу встретятся россияне Владимир Юрусов и Дмитрий Кривулец. Ещё в одном бою представитель России Ян Шипилов померится силами с Витором Резенде из Бразилии.



Основной кард

Дмитрий Кривулец (Россия) — Владимир Юрусов (Россия)

Ян Шипилов (Россия) — Витор Резенде (Бразилия)

Мухаммад Ходжаев (Узбекистан) — Никита Приходько (Россия)

Ризкиддин Асадов (Таджикистан) — Илья Коликов (Россия)

Умуд Агамиров (Азербайджан) — Марк Вологдин (Россия)

Валерий Вишняков (Россия) — Андрей Семенюк (Россия)

Исак Гулиев (Азербайджан) — Артем Семёнов (Россия)



Предварительный кард



Элбек Сафаров (Кыргызстан) – Муминджон Мадаминов (Узбекистан)

Расулбек Султанов (Туркменистан) – Алексей Громов (Россия)

Константин Чередниченко (Казахстан) – Николай Шахобов (Россия)

Фарход Ибрагимов (Таджикистан) – Александр Митькин (Россия).



Начало поединков — в 19:00 мск.