Кард турнира ММА Серия-35: Время новых героев

Завтра, 26 июня, пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-35. В его карде состоится 11 поединков. В главных схватках шоу встретятся россияне Владимир Юрусов и Дмитрий Кривулец. Ещё в одном бою представитель России Ян Шипилов померится силами с Витором Резенде из Бразилии.
Основной кард
Дмитрий Кривулец (Россия) — Владимир Юрусов (Россия)
Ян Шипилов (Россия) — Витор Резенде (Бразилия)
Мухаммад Ходжаев (Узбекистан) — Никита Приходько (Россия)
Ризкиддин Асадов (Таджикистан) — Илья Коликов (Россия)
Умуд Агамиров (Азербайджан) — Марк Вологдин (Россия)
Валерий Вишняков (Россия) — Андрей Семенюк (Россия)
Исак Гулиев (Азербайджан) — Артем Семёнов (Россия)
Предварительный кард
Элбек Сафаров (Кыргызстан) – Муминджон Мадаминов (Узбекистан)
Расулбек Султанов (Туркменистан) – Алексей Громов (Россия)
Константин Чередниченко (Казахстан) – Николай Шахобов (Россия)
Фарход Ибрагимов (Таджикистан) – Александр Митькин (Россия).
Начало поединков — в 19:00 мск.
- 25 июня 2021
-
00:32
- 24 июня 2021
-
23:20
-
22:31
-
22:10
-
21:05
-
20:32
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:01
-
16:53
-
16:37
-
15:47
-
15:44
-
14:42
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
11:50
-
10:58
-
10:51
-
10:00
-
09:52
-
09:11
-
09:01
-
08:40
-
08:01
-
06:35
-
02:23
-
01:02
-
00:45
-
00:34