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Кард турнира ММА Серия-35: Время новых героев

Кард турнира ММА Серия-35: Время новых героев
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Завтра, 26 июня, пройдёт турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-35. В его карде состоится 11 поединков. В главных схватках шоу встретятся россияне Владимир Юрусов и Дмитрий Кривулец. Ещё в одном бою представитель России Ян Шипилов померится силами с Витором Резенде из Бразилии.

Основной кард

Дмитрий Кривулец (Россия) — Владимир Юрусов (Россия)
Ян Шипилов (Россия) — Витор Резенде (Бразилия)
Мухаммад Ходжаев (Узбекистан) — Никита Приходько (Россия)
Ризкиддин Асадов (Таджикистан) — Илья Коликов (Россия)
Умуд Агамиров (Азербайджан) — Марк Вологдин (Россия)
Валерий Вишняков (Россия) — Андрей Семенюк (Россия)
Исак Гулиев (Азербайджан) — Артем Семёнов (Россия)

Предварительный кард

Элбек Сафаров (Кыргызстан) – Муминджон Мадаминов (Узбекистан)
Расулбек Султанов (Туркменистан) – Алексей Громов (Россия)
Константин Чередниченко (Казахстан) – Николай Шахобов (Россия)
Фарход Ибрагимов (Таджикистан) – Александр Митькин (Россия).

Начало поединков — в 19:00 мск.

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