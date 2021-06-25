Менеджер российского бойца UFC рассказал, как Артём Дзюба обыграл его сланцами в пинг-понг

Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал, как нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба обыграл его сланцами в пинг-понг.
«Да, моими. Мы с Артёмом часто пересекаемся, дружим, бываем в гостях друг у друга. Попробовали кендо, он довольно неплохо фехтует, как оказалось. Но я всё детство играл в пинг-понг, у меня был стол на даче ещё в Ташкенте, и мне казалось, что я играю на неплохом уровне.
Тут нужно понимать, что у профессиональных футболистов на сборах не так много развлечений и многие из них проходят в соревновательном режиме. У спортсменов в этом смысле вообще особый настрой, и, даже если мы играем в FIFA на приставке, последний матч должен остаться за Артёмом. Он очень прилично играет…
И, в общем, да, мы играли в пинг-понг, он взял мои сланцы и обыграл меня в настольный теннис. Выиграл большую партию. Потом я узнал, что я далеко не первый, с кем он проделывал этот трюк», — цитирует Банникова «Матч ТВ».
- 25 июня 2021
-
09:52
-
09:50
-
09:30
-
09:02
-
09:01
-
08:40
-
08:00
-
00:32
- 24 июня 2021
-
23:20
-
22:31
-
22:10
-
21:05
-
20:32
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:01
-
16:53
-
16:37
-
15:47
-
15:44
-
14:42
-
14:29
-
14:09
-
13:34
-
13:00
-
12:54
-
12:43
-
11:50
-
10:58
-
10:51
-
10:00
-
09:52
-
09:11
-
09:01