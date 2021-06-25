Менеджер российского бойца UFC рассказал, как Артём Дзюба обыграл его сланцами в пинг-понг

Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, рассказал, как нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба обыграл его сланцами в пинг-понг.

«Да, моими. Мы с Артёмом часто пересекаемся, дружим, бываем в гостях друг у друга. Попробовали кендо, он довольно неплохо фехтует, как оказалось. Но я всё детство играл в пинг-понг, у меня был стол на даче ещё в Ташкенте, и мне казалось, что я играю на неплохом уровне.

Тут нужно понимать, что у профессиональных футболистов на сборах не так много развлечений и многие из них проходят в соревновательном режиме. У спортсменов в этом смысле вообще особый настрой, и, даже если мы играем в FIFA на приставке, последний матч должен остаться за Артёмом. Он очень прилично играет…

И, в общем, да, мы играли в пинг-понг, он взял мои сланцы и обыграл меня в настольный теннис. Выиграл большую партию. Потом я узнал, что я далеко не первый, с кем он проделывал этот трюк», — цитирует Банникова «Матч ТВ».