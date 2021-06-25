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Ган или Волков? Разборки PFL, итоги UFC Вегас 29 — в новом подкасте «Чемпионата»

Ган или Волков? Разборки PFL, итоги UFC Вегас 29 — в новом подкасте «Чемпионата»
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Проект «Чемпионат.Подкаст» представляет очередной выпуск MMA-подкаста «Больше не говори такие вещи».

А вот и мы. И снова в видео-формате! Это лучший (по нашей версии) MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи», и мы готовы поговорить с вами абсолютно обо всём! И о UFC, и о PFL, и о Bellator, и о жизненных курьёзах, и о Макгрегоре, и о Порье. Это Чемпионат.Подкаст — поехали!

Здесь у нас из тем: итоги прошлого UFC с Зомби, Иге, Евлоевым, Брауном и компанией, а также PFL и булщит Макдональда (или нет?), Молдавский за пояс в Bellator, наша новая рубрика с прогнозом на ближайший турнир UFC и многое другое. Что нас удивило из произошедшего во всех этих лигах, вы узнаете в этом выпуске. Поехали!

Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА — движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат.Подкасте.

Как найти нас в социальных сетях:

Давид Багдасарян в «Инстаграме».
Проект Давида в Youtube.
Олег Володин в «Инстаграме».

Слушайте на удобных платформах:
в iTunes
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в «Яндекс. Музыке»
в плеере Castboх
в плеере Podster.

В этом выпуске:

0:00 – Всем привет! Мы снова в кадре, и это 15-й выпуск топового подкаста «Больше не говори такие вещи».
00:55 – Как Роберт Уиттакер поддержал Багдасаряна и при чём тут трэшток?
02:12 – Немного о Коноре и Порье.
07:00 – Пауло Коста снова в деле. Зачем он пересадил волосы?
12:29 – Победа Тибау над Рори Макдональдом — это ограбление века? Можно ли пересмотреть результат?
22:55 – Оцениваем выступления российских бойцов PFL: Магомедкеримов, Алексахин и Кунченко.
36:10 – Чего ждать от турнира PFL 6: куда делся Вердум, есть ли шанс у Петтиса, насколько сложный соперник у Хайбулаева?
53:46 – Небольшое обращение к подписчикам.
56:09 – Переходим к UFC. Почему Мэтт Браун — уникум?
01:01:50 – Классная история про Мовсара Евлоева.
01:12:39 – Корейский Зомби удивил и порадовал, но есть ли у него титульные перспективы?
01:24:16 – Спивак победил Олейника. Он сознательно не стал заканчивать бой досрочно?
01:32:32 – Марлон Вера заслужил бонус за свое выступление? Когда будет реванш с О'Мэлли?
01:38:41 – Bellator 261: кто фаворит в титульном поединке Молдавского и Джонсона?
01:43:01 – Превью ближайшего турнира UFC: каковы шансы Рахмонова, Валиева и Бозера?
01:48:22 – Кто реальный фаворит в паре Ган/Волков? Какие расклады мы видим?
01:57:22 – Вводим новую экспериментальную рубрику, в которой будем давать по одному прогнозу на предстоящий турнир.
01:59:25 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).

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