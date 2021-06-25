Ган или Волков? Разборки PFL, итоги UFC Вегас 29 — в новом подкасте «Чемпионата»

Проект «Чемпионат.Подкаст» представляет очередной выпуск MMA-подкаста «Больше не говори такие вещи».



А вот и мы. И снова в видео-формате! Это лучший (по нашей версии) MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи», и мы готовы поговорить с вами абсолютно обо всём! И о UFC, и о PFL, и о Bellator, и о жизненных курьёзах, и о Макгрегоре, и о Порье. Это Чемпионат.Подкаст — поехали!



Здесь у нас из тем: итоги прошлого UFC с Зомби, Иге, Евлоевым, Брауном и компанией, а также PFL и булщит Макдональда (или нет?), Молдавский за пояс в Bellator, наша новая рубрика с прогнозом на ближайший турнир UFC и многое другое. Что нас удивило из произошедшего во всех этих лигах, вы узнаете в этом выпуске. Поехали!



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА — движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат.Подкасте.



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Олег Володин в «Инстаграме».



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В этом выпуске:



0:00 – Всем привет! Мы снова в кадре, и это 15-й выпуск топового подкаста «Больше не говори такие вещи».

00:55 – Как Роберт Уиттакер поддержал Багдасаряна и при чём тут трэшток?

02:12 – Немного о Коноре и Порье.

07:00 – Пауло Коста снова в деле. Зачем он пересадил волосы?

12:29 – Победа Тибау над Рори Макдональдом — это ограбление века? Можно ли пересмотреть результат?

22:55 – Оцениваем выступления российских бойцов PFL: Магомедкеримов, Алексахин и Кунченко.

36:10 – Чего ждать от турнира PFL 6: куда делся Вердум, есть ли шанс у Петтиса, насколько сложный соперник у Хайбулаева?

53:46 – Небольшое обращение к подписчикам.

56:09 – Переходим к UFC. Почему Мэтт Браун — уникум?

01:01:50 – Классная история про Мовсара Евлоева.

01:12:39 – Корейский Зомби удивил и порадовал, но есть ли у него титульные перспективы?

01:24:16 – Спивак победил Олейника. Он сознательно не стал заканчивать бой досрочно?

01:32:32 – Марлон Вера заслужил бонус за свое выступление? Когда будет реванш с О'Мэлли?

01:38:41 – Bellator 261: кто фаворит в титульном поединке Молдавского и Джонсона?

01:43:01 – Превью ближайшего турнира UFC: каковы шансы Рахмонова, Валиева и Бозера?

01:48:22 – Кто реальный фаворит в паре Ган/Волков? Какие расклады мы видим?

01:57:22 – Вводим новую экспериментальную рубрику, в которой будем давать по одному прогнозу на предстоящий турнир.

01:59:25 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).