Александр Емельяненко: закончились мои романтические приключения
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил о возвращении к тренировкам. В последнее время 39-летний Емельяненко редко появлялся в публичном пространстве.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Закончились мои романтические приключения. Приступаем к тренировкам!» — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда его на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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