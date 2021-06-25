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Александр Емельяненко: закончились мои романтические приключения

Александр Емельяненко: закончились мои романтические приключения
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил о возвращении к тренировкам. В последнее время 39-летний Емельяненко редко появлялся в публичном пространстве.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Закончились мои романтические приключения. Приступаем к тренировкам!» — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда его на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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