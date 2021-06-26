Стартовал турнир Bellator 261 с титульным боем россиянина Валентина Молдавского

В ночь на 26 июня (мск) в Анкасвиле (штат Коннектикут, США) стартовал турнир по ММА Bellator 261. В главном поединке вечера россиянин Валентин Молдавский и американец Тимоти Джонсон оспорят титул временного чемпиона в полутяжёлом весе.

Смотреть турнир можно на мультимедийной платформе Окко Спорт.

В результате взвешивания Молдавский оказался значительно легче своего соперника Джонсона. Разница составила 11,79 кг. 29-летний Валентин Молдавский провёл 11 боёв в MMA: на его счету 10 побед и 1 поражение.

Основной кард:

Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)

Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабэ (56,81)

Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггс (66,22)

Кристиан Эдвардас (93,44)— Симон Бийонг (92,76).