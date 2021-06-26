Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о драке с Владимиром Минеевым во время отдыха в Турции.

«Он сел передо мной. Я был с семьёй, пытаюсь себя сдерживать. Я подхожу к нему и говорю «Ты мужчина?». Я стал тянуть руки к его шее, и мы встали. Я не ударил его сильно. Ударил так, чтобы не травмировать. Я хотел его побить, но не так, чтобы травмировать. Типа полупощёчина. Он попытался ответить мне ногой, и я поставил щит. Потом я порвал на нём рубашку. После этого нас разняли», — сказал Исмаилов на пресс-конференции.

Второй бой Исмаилов — Минеев состоится 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием российских бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Также Гаджиев считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеем — это главный бой за всю историю российских смешанных единоборств.