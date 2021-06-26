Авсарагова поделилась мнением о победителе предстоящего боя Волков — Ган

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мнением о победителе боя, в ходе которого встретятся российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, и французский боец MMA Сириль Ган.



«Бой двух ударников. Александр более высокий и жёсткий. Сириль более пластичный и подвижный. На мой взгляд, Гану будет тяжело разрывать дистанцию. Преимущество Александра в росте станет решающим фактором. Волков стал заметно сильнее физически, стал лучше защищаться от борьбы. Поставлю на победу Александра единогласным решением судей», — приводит слова Авсараговой Sport24.



Бой Волкова и Гана состоится в ночь с 26 на 27 июня мск на турнире UFC Вегас 30, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

Основной кард



Сириль Ган (8-0) — Александр Волков (33-8)

Таннер Босер (19-8-1) — Овинс Сент-Прю (25-15)

Кеннеди Нзечакву (8-1) — Данило Маркес (11-2)

Андре Фили (21-8) — Даниэль Пинеда (27-14, 2nc)

Ворли Алвес (14-4) — неизвестно (Рамазан Эмеев выбыл)

Ренато Мойкано (14-4-1) — Джай Герберт (10-2).



Предварительный кард



Раони Берселос (16-1) — Тимур Валиев (17-2, 1nc)

Шавкат Рахмонов (13-0) — Мишель Празерс (26-3)

Тим Минс (31-12-1, 1 nc) — Николас Далби (19-3-1, 2 nc)

Марчин Прачнио (14-5) — Исаак Виллануэва (18-11)

Джулия Авила (8-2) — Юлия Столяренко (9-4-2)

Чарльз Роса (13-5) — Джастин Джайнес (16-7)

Янси Медейрос (15-7, 1 nc) — Дамир Хадзович (13-6).