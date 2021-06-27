Ломаченко рассказал, когда может состояться реванш с Теофимо Лопесом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал успех в поединке с Масаёси Накатани, а также рассказал, когда может состояться его реванш с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Теофимо Лопесом.

«Я счастлив, потому что победил. Весь план, над которым мы работали с моей командой, сработал. Я выполнил все задачи. Я победил и вернулся. Лопес? Его ждёт бой с Камбососом. Но после мы с ним встретимся. Возможно, это случится в следующем году. Декабрь, январь, февраль. Я жду

Все видели, как я сегодня победил. Все ждут реванша. Давайте сделаем это", — приводит слова Ломаченко ESPN.

Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени Василий Ломаченко досрочно победил Масаёси Накатани.