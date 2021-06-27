Боб Арум прокомментировал победу Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал выступление экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который убедительно победил Масаёси Накатани.
«На тот случай, если кто-то сомневается, Василий доказал, что он по-прежнему один из лучших бойцов в мире. Он здоров и готов драться с любым легковесом», — приводит слова Арума ESPN.
Напомним, ранним утром 27 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по боксу, в главном событии которого выступили Василий Ломаченко и Масаёси Накатани. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Это был первый поединок Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. После схватки с Накатани украинец выразил готовноcть провести реванш со своим обидчиком. По его словам, такой бой может состояться в декабре 2021 года или в январе-феврале 2022 года.
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