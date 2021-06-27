Тактаров подробно разобрал бой Волкова, поделившись мнением о причинах его поражения

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о причинах поражения российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом. Бойцы встречались в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30.



«Я считаю, что Волков провёл отличный бой. Признаюсь, думал, что будет чуть хуже. Конечно, я никогда не был в его тренировочном лагере. Я не общался с его тренером, не задавал какие-то вопросы, это было бы неделикатно, это неправильно. Но видно, что нет гор, нет той базы, которая закладывается только в горах. Джиу-джитсу — это джиу-джитсу, но это всё появилось в 1993 году, это больше мода. Другое дело, тренировка с вольниками в зале.



Тактика был правильная, первый раунд был правильным, была видна заготовка. Но второй раунд… Когда Сириль поменял тактику, Волков её не менял. Не потому, что не хватило тренерской мысли. Просто не хватило здоровья. Он почувствовал, что чего-то не хватает, он перестал бить ногами, потому что чувствовал, что вдруг устанет. Четвёртый раунд был решающим, там надо было додавить, но здоровья не хватало. В любом случае, дотерпел. В общем-то всё нормально. Я бы даже сказал, с натяжкой первые четыре раунда можно было дать счёт 2:2. Пятый раунд был определяющим. Но там был тычок в глаз. Это ещё раз говорит о благородстве наших соперников», — сказал Тактаров в эфире своего «Инстаграма».

Новость по теме Тактаров отреагировал на поражение Волкова в бою с Ганом