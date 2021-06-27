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Сириль Ган: я готов драться за титул с Нганну

Сириль Ган: я готов драться за титул с Нганну
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Французский боец ММА Сириль Ган заявил, что готов побороться за титул UFC в тяжёлом весе. Об этом француз сказал после победы в поединке с россиянином Александром Волковым. Тяжеловесы провели поединок на турнире UFC Vegas 30, Ган победил единогласным решением судей. Сириль остаётся непобеждённым бойцом, перед поединком он занимал третье место в рейтинге UFC.

«Я готов драться за титул. Думаю, что всё окей. Я нахожусь в хорошей ситуации, у Нганну сейчас пояс. Мы родились в одном зале, нас тренировал один специалист. А теперь ради титула, ради пояса я готов на это», — цитирует Гана журналист ESPN Марк Раймонди.

Ган одержал уже девятую победу в карьере. В UFC у него шесть побед. Ожидалось, что победителю боя Ган — Волков дадут титульный поединок.

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