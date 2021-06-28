Назван возможный следующий соперник Фёдора Емельяненко. Это экс-чемпион UFC

В Bellator сообщили, что следующим соперником легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать 43-летний бразилец Лиоту Мачида, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в промоушене.
На счету Мачиды 26 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. В апреле он проиграл Райану Бейдеру единогласным решением судей.
Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок в Москве 23 октября. Бой с его участием станет главным событием шоу. Российский спортсмен не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии.
Всего в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.
- 28 июня 2021
-
08:00
-
06:54
-
06:46
-
05:45
-
00:31
- 27 июня 2021
-
22:43
-
21:58
-
20:43
-
20:09
-
19:44
-
18:38
-
17:22
-
16:51
-
15:44
-
15:39
-
15:28
-
15:08
-
14:58
-
13:26
-
12:36
-
11:58
-
11:21
-
11:01
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:17
-
08:04
-
07:52
-
07:52
-
07:42
-
06:53