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Назван возможный следующий соперник Фёдора Емельяненко. Это экс-чемпион UFC

Назван возможный следующий соперник Фёдора Емельяненко. Это экс-чемпион UFC
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В Bellator сообщили, что следующим соперником легендарного бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко может стать 43-летний бразилец Лиоту Мачида, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в промоушене.

На счету Мачиды 26 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. В апреле он проиграл Райану Бейдеру единогласным решением судей.

Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок в Москве 23 октября. Бой с его участием станет главным событием шоу. Российский спортсмен не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии.

Всего в смешанных единоборствах Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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