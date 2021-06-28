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На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка. Видео

На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка. Видео
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Турнир по ММА, который проходил в Москве в минувшие выходные, был прерван из-за массовой драки. Соревнования проводила организация R3 Fighting Championship.

После одного из поединков в октагоне произошла словесная перепалка между несколькими бойцами и представителями их команд. В итоге в октагоне оказались и зрители, которые также приняли участие в потасовке.

Организаторы не без труда остановили драку и успокоили участников, в октагон поднялись охранники и полицейские. В итоге посторонние покинули октагон и вернулись на свои места.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Рустама Рахмонова.

Причины произошедшего пока неизвестны.

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