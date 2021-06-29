Экс-чемпиона UFC Сен-Пьера спросили, обгонит ли он Усэйна Болта. Он ответил

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер ответил на вопрос, сможет ли он обогнать легендарного ямайского спринтера Усэйна Болта в забеге на 100 м.

«А ты бы обогнал Усэйна Болта в забеге на 100 м?» — спросил подписчик в комментариях к одному из постов Сен-Пьера в «Инстаграме».

«Возможно, если бы сел за руль гоночного автомобиля», — ответил боец.

Фото: https://www.instagram.com/p/CQlnXkqLkQd/

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.

