Лобов сделал прогноз на бой Макгрегора и Порье

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, предположил, что ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подошёл несерьёзно к предыдущему бою с американцем Дастином Порье, так как думал о возможном поединке с Мэнни Пакьяо. В третьем бое, по мнению Лобова, ирландец одержит победу.



«Честно говоря, он не был полностью сосредоточен на этом бое и попросту не оказал Дастину заслуженного уважения. Он больше думал о боксёрском поединке с Мэнни Пакьяо и подготовке к нему. А Дастин ему был нужен лишь для разминки. Но всё пошло не по плану. Дастин выполнил домашнюю работу и стал значительно лучше.



Второй бой проходил по тому же сценарию, что и первый. Этого я и ожидал. Единственное, что сделало разницу, так это лоу-кики. Не сказал бы, что Конор не тренировал защиту от них, но подобные удары — уникальные. Во время тренировок с наколенниками их и не особо чувствуешь. Однако в бое всё иначе. Теперь Конор понимает это. Мне кажется, Макгрегор одержит победу в первом раунде», — приводит слова Лобова BJ Penn.



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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