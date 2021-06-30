Кокляев опубликовал резкий пост, адресованный Моргенштерну

Российский стронгмен Михаил Кокляев, который в 2019 году проиграл в боксёрском поединке бойцу MMA Александру Емельяненко, опубликовал в своём «инстаграме» резкий пост, адресованный рэперу Моргенштерну, у которого возник конфликт с бойцом MMA Александром Шлеменко.
«Деньги — это свобода», не раз слышал я. Свобода разная бывает, и, на мой взгляд, свобода безнравственного человека, приобретённая на людской порочности и неразумности, развязывает руки этому «свободному» человеку настолько, что ему кажется, будто он бога за бороду держит. Но осознающие реально происходящее люди видят, что не бога за бороду держит «свободный» бунтарь, а чёрта за [использовано нецензурное выражение]. Вот так и появляются [использовано нецензурное выражение] не по половой принадлежности, а по состоянию души.
P. S. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик на том свете. А какая и на этом», — написал Кокляев, прикрепив текст к фото Шлеменко и Моргенштерна.
Фото: https://www.instagram.com/koklyaev_mikhail/
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