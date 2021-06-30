Видео: реакция Тайсона Фьюри на гол Гарри Кейна в матче Англия — Германия на Евро-2020

В «Твиттере» появилось видео, в котором показано, как действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отпраздновал гол Гарри Кейна в матче Англия — Германия на Евро-2020. Кейн установил окончательный счёт в матче 1/8 финала: 2:0.

В видео Фьюри и члены его команды напевают It's coming home, строчку из неофициального футбольного гимна английских болельщиков.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Майкла Бенсона.

Матч Англия — Германия прошёл накануне, 29 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хозяева открыли счёт на 75-й минуте благодаря точному удару нападающего Рахима Стерлинга после прострела с левого фланга. Спустя 11 минут англичане повторили комбинацию — в этот раз забил форвард Гарри Кейн. Итоговый счёт — 2:0.