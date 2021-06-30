Александр Волков остался в топ-5 обновлённого рейтинга UFC

UFC обновил рейтинги лучших бойцов промоушена. Особых изменений не произошло, так, Джон Джонс сохранил лидерство в рейтинге P4P (вне зависимости от весовой категории). Второе место в рейтинге занимает Камару Усман, а тройку лучших замыкает Исраэль Адесанья.

Улучшил позиции в рейтинге P4P чемпион организации в полутяжёлом весе Ян Блахович. Он поднялся на одну строчку, теперь поляк занимает 6-е место.

Российский боец Александр Волков, потерпевший поражение на турнире UFC Vegas 30 в поединке с Сирилем Ганом, остался на пятом месте. На третьем месте в этом дивизионе остаётся сам Ган.

В своём 10-м бою на UFC Волков потерпел третье поражение. Всего за карьеру на его счету 33 победы и 9 поражений.

Для 31-летнего Гана эта победа стала 10-й кряду за карьеру и шестой подряд на UFC. На его счету ни единого поражения в ММА. Ранее им были повержены такие известные бойцы, как Жаирзиньо Розенстрайк, Джуниор дос Сантос и Таннер Босер.