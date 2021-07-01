Экс-тренер Кличко: Ломаченко надо лечить психологу. Папу тоже надо перезагрузить

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, высказал мнение, что экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко должен пройти курс лечения у психолога. По его мнению, также должен поступить и Анатолий Ломаченко, отец и тренер боксёра.

«Папу там тоже надо перезагрузить, хотя я не знаю, что там у них происходит. Скорее всего, папа говорит одно, а Вася делает другое — такое складывается впечатление.

Почему я пришёл к такому мнению? Потому что Василий вышел на бой (с Теофимо Лопесом. — Прим. «Чемпионата») с травмой, а папа ему сказал: «Не боксируй».

Я уже говорил, что Ломаченко надо лечить психологу. Зачем вы набираете в команду людей, которые уже отработали свой лимит времени и профессиональных качеств? Этот психолог — хороший дядька, я его знаю. Он классный, но уже не тянет на этот уровень. Его надо менять», — сказал Городничев в своём YouTube-канале.