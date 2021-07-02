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Фёдор Емельяненко объявил о работе над кандидатской диссертацией

Фёдор Емельяненко объявил о работе над кандидатской диссертацией
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Легендарный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, решил приступить к работе над кандидатской диссертацией. Об этом он сообщил в «Инстаграме».

«Огромное спасибо всему преподавательскому составу факультета физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ» за внимательное отношение и поддержку! Сегодня, 1 июля, защитил научно-квалификационную работу на тему «Духовно-нравственные детерминанты в системе подготовки единоборцев смешанного стиля». Впереди предстоит работа над кандидатской диссертацией», — написал Емельяненко, прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.

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