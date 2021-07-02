Ган: знали ещё до боя с Волковым о поединке за титул временного чемпиона

Французский боец ММА Сириль Ган признался, что ещё до победного поединка с россиянином Александром Волковым знал о возможном бое за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Дерриком Льюисом. Ган победил Волкова решением судей, теперь он оспорит титул временного чемпиона с Льюисом, бой пройдёт 7 августа в Хьюстоне.

«Мы знали об этом перед боем. UFC прислали сообщение моему тренеру, он сказал: «Парень, сделай своё дело, после победы тебя ждут кое-какие хорошие новости.

Мы знали о поединке, но пока нет контракта, это не официально. Тем не менее, я был полностью сосредоточен на бое с Волковым.

Это здорово, я очень счастлив. Для меня это действительно много значит, я ещё совсем молод, но уже оказываюсь в центре внимания.

Понимаю недовольство Нганну, но не сочувствую ему. Речь идёт лишь о титуле временного чемпиона, а чемпионом является Фрэнсис. С ним ничего плохого не произошло», — цитирует Гана MMA Fighting.