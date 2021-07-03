Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Али Абдель-Азиз почтил память отца Хабиба Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз почтил память отца Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца, тренера Абдуманапа Нурмагомедова в годовщину его смерти.

Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий Нурмагомедова-старшего, сопроводив их отрывком из Корана.

«Никогда не забудут», — добавил Абдель-Азиз.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ранее Хабиб разместил пост, приуроченный к годовщине смерти отца, Абдулманапа, скончавшегося 3 июля 2020 года.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021