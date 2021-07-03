Али Абдель-Азиз почтил память отца Хабиба Нурмагомедова
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Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца, тренера Абдуманапа Нурмагомедова в годовщину его смерти.
Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий Нурмагомедова-старшего, сопроводив их отрывком из Корана.
«Никогда не забудут», — добавил Абдель-Азиз.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Ранее Хабиб разместил пост, приуроченный к годовщине смерти отца, Абдулманапа, скончавшегося 3 июля 2020 года.
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