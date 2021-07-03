Али Абдель-Азиз почтил память отца Хабиба Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, почтил память отца российского бойца, тренера Абдуманапа Нурмагомедова в годовщину его смерти.



Абдель-Азиз опубликовал несколько фотографий Нурмагомедова-старшего, сопроводив их отрывком из Корана.



«Никогда не забудут», — добавил Абдель-Азиз.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ранее Хабиб разместил пост, приуроченный к годовщине смерти отца, Абдулманапа, скончавшегося 3 июля 2020 года.