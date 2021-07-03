Владимир Кличко поддержал сборную Украины перед матчем с Англией
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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко выразил поддержку футбольной сборной Украины в преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 с национальной командой Англии.
«Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче между сборными Украины и Англии. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то и должен пропустить, то, надеюсь, это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку.
Давайте все смотреть и болеть за наши страны. Удачи обеим командам, особенно сине-жёлтой. Спасибо всем фанатам, вы делаете такие события особенными. Слава Украине», — написал в своём «инстаграме» Владимир Кличко.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Владимира Кличко.
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